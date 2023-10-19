يوفنتوس يكشف مصير نجمه بعد الإيقاف الرسمي: "سنعالجه من الإدمان!"

نيكولو فاجيولي حديث الكرة الإيطالية..

في أول بيان رسمي له عقب إيقاف لاعبه نيكولو فاجيولي، أوضح نادي يوفنتوس دعمه الكامل للاعبه في المشكلة الكبيرة التي تعرض لها والتي أدت إلى إيقافه الرسمي 7 أشهر عن مزاولة كرة القدم.

وجاء في بيان البيانكونيري: "أحيط النادي علماً بالبيان الصحفي الرسمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم رقم 177/AA ويؤكد دعمه الكامل لنيكولو فاجيولي في معالجة هذا المسار".. أي إدمان المراهنات.

وأعلن يوفنتوس حرصه في الفترة المقبلة على "تزويد اللاعب بالدعم اللازم في تنفيذ الخطة العلاجية المشار إليها، وكما هو منصوص عليه صراحة في اللوائح، والتعاون مع الاتحاد الإيطالي لتحديد المواعيد المقررة".

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وأكد بيان يوفنتوس أن النادي "على قناعة راسخة بأن نيكولو (فاجيولي)، بدعم من النادي وزملائه وعائلته والمهنيين الذين سيساعدونه، سيواجه العملية العلاجية والتدريبية بإحساس كبير بالمسؤولية".

وطمأن يوفنتوس اللاعب وبيئته أنه "بمجرد انتهاء الإيقاف، سيكون قادرًا على العودة إلى اللعب التنافسي بشكل اعتيادي مع أقصى درجات الهدوء".