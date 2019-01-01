يوفنتوس يقترب من ضم مدافع ساسولو

في انتظار الإعلان عن المدرب الجديد

يدرس نادي يوفنتوس الإيطالي، إمكانية التعاقد مع ميريه ديميرال مدافع ساسولو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميريه انضم لساسولو في يناير الماضي، وظهر في 13 مباراة مع الفريق بالدوري، وقدم مستويات مميزة منذ قدومه من سبورتنج لشبونة.

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تقارير إيطالية أكدت أن يوفنتوس يريد تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب بـ15 مليون يورو.

وجاء ذلك بعد عدة محادثات مع فرانك تريبولي وكيل أعمال المدافع التركي خلال هذا الأسبوع.

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ومن المقرر أن يوقع اللاعب على عقد مدته 5 سنوات مع يوفنتوس، في انتظار الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد عقب تأكد رحيل ماسيميليانو أليجري.

وتأتي رغبة يوفي في تدعيم خط الدفاع، لتدعيم هذا المركز عقب اعتزال المخضرم أندريا بارزالي بنهاية هذا الموسم.