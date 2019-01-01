يوفنتوس يفكر في منح فيورنتينا ثنائي الشباب لتسهيل ضم فريدريكو كييزا

يوفنتوس الإيطالي يسعى لحسم صفقة ضم اللاعب فريدريكو كييزا من صفوف فريق فيورنتينا خلال الصيف المقبل عن طريق منحهم لاعبين من فريق الشباب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير إيطالية اليوم أن فريق يوفنتوس لا يزال مهتمًا بضم اللاعب فريدريكو كييزا من صفوف فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" المقربة من نادي يوفنتوس، والتي أكدت أن الفريق سيحاول كل شيء من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

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ويرفض فريق فيورنتينا أن يضحي بخدمات اللاعب بمبلغ مالي أقل من 70 مليون يورو، حيث يرى أن إمكانياته لا تستحق أن يرحل بمبلغ أقل عن صفوف الفيولا.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فسيستعين يوفنتوس بكل من رولاندو ماندراجورا الذي باعه لأودينيزي مقابل 20 مليون واللاعب ريكاردو أورسوليني المعار لبولونيا من أجل تقليل المبلغ المالي المقدر به كييزا.

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ويمكن ليوفنتوس أن يستعيد ماندراجورا خلال الصيف المقبل مقابل 26 مليون يورو، كما يحق له إنهاء إعارة أورسوليني في أي وقت بحسب ما ينص العقد المبرم بين الفريقين.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن فريق فيورنتينا لن يقبل بترك اللاعب يرحل بأي شكل سوى بالحصول على القيمة المالية كاملة للصفقة دون إدخال أي صفقات تبادلية فيها.