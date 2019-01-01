يوفنتوس يفاوض تريبيير وتوتنهام يطلب 25 مليون إسترليني

سبيرز لا يمانعون التخلي عن الظهير الإنجليزي

يستعد نادي توتنهام الإنجليزي، لتلقي عرضاً من نظيره الإيطالي يوفنتوس، من أجل التعاقد مع مدافعه كيران تريبيير.

المدافع الإنجليزي يعتبر من اللاعبين الذين يسعى سبيرز للتخلص منهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة "تيليجراف" أكدت اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع اللاعب، لتدعيم الجبهة اليمنى لدى المدرب ماوريسيو ساري.

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وأشارت لترحيب توتنهام بالتخلي عن تريبيير، في حالة وصول أي عرض لا يقل عن 25 مليون جنيه إسترليني.

وتأتي رغبة يوفنتوس في الحصول على خدمات تريبيير، تحسباً لرحيل لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو لمانشستر سيتي.

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ويسعى أيضاً النادي الإنجليزي للتخلص من الإيفواري سيرجي أورييه، للتمويل على صفقات أخرى هذا الصيف.

ويطمح ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام، لتوفير المزيد من الأموال لميزانية فريقه، لضم أي من نيكولو زانيولو، تانجوي ندومبيلي أو دوني فان دي بيك.