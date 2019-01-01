يوفنتوس يُغري مانشستر يونايتد بعرض يُسيل اللعاب لاستعادة بوجبا

على الرغم من أن ريال مدريد يعتبر أقوى المرشحين للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، إلا أن بعض الصحف البريطانية رفضت استبعاد سيناريو عودته لفريقه السابق يوفنتوس، حال وافقت إدارة اليونايتد على العرض الإيطالي الضخم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور"، فإن إدارة البيانكونيري تسعى لإغراء المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودورد، باقتراح صفقة تبادلية من العيار الثقيل، مقابل تغيير وجهة بطل العالم من "سانتياجو بيرنابيو" إلى بيته القديم.

هل تذكر كم كانت نتيجة مواجهة النصر وريال مدريد في مهرجان تكريم نجم العالمي @M_Abdullah_9 🤔 pic.twitter.com/TRhHS21Uvj — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 26, 2019

وأشار التقرير إلى أن بطل إيطاليا في آخر 8 سنوات، سيعرض على عملاق البريميرليج الثنائي باولو ديبالا وأليكس ساندرو، نظير التوقيع مع صاحب الـ26 عاما، على أن تتم الصفقة بدون نقد، فقط في صورة مقايضة على غرار ما فعله اليونايتد مع مواطنه آرسنال في صفقة هريخ مخيتاريان مع أليكسيس سانشيز في شتاء 2018.

ونقل نفس المصدر عن صحيفة "اكسبريس"، أنه كلما تأخر رئيس اللوس بلانكوس فلورنتينو بيريز في مفاوضاته مع مانشستر لحسم الصفقة، فسوف تنتعش فرص الجار الإيطالي لاستعادة لاعبه السابق، على اعتبار أن إدارة النادي، قد تضغط على اللاعب ووكيل أعماله للموافقة على العرض، خاصة بعد ظهور ملامح نيته المبيتة للرحيل، بمماطلة مينو رايولا في مفاوضات تجديد العقد.

وفي الختام، أوضحت الصحيفة أن المدرب النرويجي أوليه جونار سولشاير لن يمانع فكرة خروج بوجبا، طالما أنها ستخلصه من صداع ضعف الهجوم، بضم موهبة تعرف طريق الشباك مثل ديبالا، بدلًا من البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي لا يثق فيه المدرب ذو الوجه الطفولي، هذا بجانب مكسب تعزيز الجبهة اليسرى بلاعب جوكر قادر على اللعب في أكثر من مركز في جهته.

والمعروف أن بوجبا من أكثر وأبرز الأسماء المرشحة للانضمام لمشروع زين الدين زيدان الجديد مع الميرينجي، ومعه أسماء أخرى من نوعية إدين هازارد، كيليان مبابي وآخرون، لتدعيم الفريق بصفقات قادرة على إعادته لمكانته الطبيعية، بعد موسمه المخيب للآمال، والذي خرج منه بلقب مونديال الأندية.