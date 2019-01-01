يوفنتوس يعلن تمديد عقد ماندزوكيتش عاماً إضافياً

الكرواتي من الأكثر شعبية في تورينو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن يوفنتوس تمديد عقد مهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لعام إضافي حتى 2021 لينفي كل التقارير عن إمكانية مغادرته.

عقد ماندزوكيتش الأول مع البيانكونيري كان حتى الثلاثين من يونيو 2020، ودارت مفاوضات بين الطرفين الفترة الأخيرة حول تمديده.

ويقدم ماندزوكيتش حتى الآن موسماً متميزاً مع السيدة العجوز بمشاركته في 30 لقاء بكل المسابقات وتسجيله تسعة أهداف وصناعة سبعة.

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وغاب الكرواتي عن الفريق في اللقاءات الأخيرة بداعي الإصابة ويتوقع عودته للمشاركة مع يوفي في اللقاء المقبل أمام ميلان السبت بالسيري آ.

ماندزوكيتش كان قد انضم في 2015 إلى يوفنتوس قادماً من صفوف أتلتيكو مدريد مقابل ما يقارب 20 مليون يورو.