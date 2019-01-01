يوفنتوس يعلن بقاء ساري بعيدًا عن مقاعد البدلاء أمام نابولي

نادي يوفنتوس ينفي إمكانية تواجد ساري على مقاعد البدلاء في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي أمام نابولي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي يوفنتوس عن صعوبة تواجد المدرب ماوريزيو ساري مديره الفني على مقاعد البدلاء أمام نظيره نابولي في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في ما أكد النادي في بيان جديد نفى من خلاله الأنباء التي تؤكد على قدرة ساري في التواجد على مقاعد البدلاء لمباراة هذا الأسبوع.

وكان بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس قد أكد في تصريحات صحفية على صعوبة الأمر مساء الأمس عقب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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وقال نيدفيد: "البيان السابق كان محقًا، ساري يغيب عن أول لقائين في الدوري الإيطالي، لا يمكن التعامل مع الالتهاب الرئوي بشكل هين أبدًا".

وأضاف عن موعد عودته من جديد" "أعتقد أننا سنراه من جديد على مقاعد البدلاء فورًا بعد التوقف الدولي المقبل، دعونا نرى ما الذي سيحدث".

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد حقق الفوز بهدف نظيف على بارما في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي في غياب ساري، وسيواجه نابولي فريقه السابق في الجولة المقبلة.