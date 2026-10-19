يوفنتوس يعلن إصابة نجمه بخلع في الكتف.. النادي يحسم موقف خضوعه لعملية جراحية!

استبعدت يوفنتوس خضوع البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو لعملية جراحية، بعدما تعرّض لخلع في الكتف في الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام لاتسيو مساء الأحد. وبدلاً من ذلك، سيتعافى الجناح عبر العلاج التحفظي.

وكانت تقارير صباح الاثنين قد أشارت أولاً إلى الخلع الذي تعرّض له في ملعب أليانز ستاديوم، ثم أكدته يوفنتوس بعد ذلك ببيان رسمي على موقعها الإلكتروني.





وقال يوفنتوس في بيانه: «إثر الإصابة التي تعرّض لها فرانسيسكو كونسيساو في كتفه الأيسر خلال المباراة أمام لاتسيو، خضع اللاعب لفحوصات تشخيصية هذا الصباح في المركز الطبي للنادي».

وأضاف البيان: «كشفت الفحوصات عن خلع في المفصل الحُقّي العضدي، وتم إعادة الخلع إلى مكانه مساء أمس. سيخضع اللاعب للعلاج التحفظي وقد بدأ بالفعل عملية إعادة التأهيل».

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ووفقاً لموقع Football Italia، فإن كونسيساو مُقبل على فترة غياب تمتد حتى التوقف الدولي في نوفمبر. وهذا يعني غيابه عن مباريات الدوري الإيطالي أمام ليتشي وجنوى ونابولي وفيورنتينا، إضافةً إلى مواجهتي الدوري الأوروبي أمام رين وأي زد ألكمار.



