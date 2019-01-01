يوفنتوس يعلن اقتراب عودة ساندرو

خبر سار ليوفنتوس يزفه أليكس ساندرو

أعلن نادي يوفنتوس اقتراب عودة ظهيره الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو من الإصابة واستعداده للمشاركة مع الفريق من جديد خلال الفترة المقبلة.

ويعاني يوفنتوس من عدد من الإصابات في الفترة الحالية، كما أن عدد من الإصابات قد لاحق الفريق منذ بداية الموسم وحتى الآن.

وتعرض ساندرو للإصابة على مستوى الفخذ وذلك خلال المباراة الودية أمام نظيره الأرجنتيني في المملكة العربية السعودية مساء الجمعة الماضية.

ولكن الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا تؤكد اقتراب تعافيه من الإصابة بشكل كلي واستعداده للمشاركة من جديد بصفة أساسية.

وأكد يوفنتوس من خلال التقرير الطبي الذي ظهر اليوم أن ساندرو حقق تحسنًا كبيرًا وتقدمًا ملحوظًا في الأيام الماضية والتي أعقبت مباراة الأرجنتين.

ومن المحتمل أن يكون ساندرو ضمن القائمة المستدعاة من قبل مدربه ماوريسيو ساري لمباراة يوفنتوس مساء السبت المقبل أمام أتالانتا في بيرجامو.

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ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي خلال الوقت الحالي برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الملاحق المباشر إنتر.