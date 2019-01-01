يوفنتوس يعرض 60 مليون يورو لضم زانيولو

يواجه منافسة شرسة من مانشستر يونايتد وريال مدريد

يحاول نادي يوفنتوس الإيطالي، دعم صفوفه بعناصر جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

نيكولو زانيولو، أحد أهم المواهب التي ظهرت بشدة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد تألقه اللافت للأنظار مع روما.

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صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أكدت اهتمام يوفنتوس بالتعاقد معه، بناء على رغبة المدرب ماسيمليانو أليجري.

وأكدت أن البيانكونيري مستعد لتقديم عرضاً قيمته 60 مليون يورو، للحصول على خدمات صاحب الـ19 عاماً.

وعلى الجانب الآخر يسعى روما للحفاظ على زانيولو، محاولاً إقناعه بالتوقيع على عقد جديد حتى يونيو 2024.

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الذئاب يواجهون صراعاً شرساً من يوفنتوس، وكذلك مانشستر يونايتد وريال مدريد وميلان، للإبقاء على اللاعب بصفوفه لموسم آخر.

زانيولو لعب 28 مباراة بقميص روما بجميع البطولات هذا الموسم، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين.