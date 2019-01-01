يوفنتوس يعرض مدافعه على روما من أجل بيلجريني

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الطرفين

دخل نادي روما ويوفنتوس، في مفاوضات جدية من أجل تبادل الأظهرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يوفنتوس يسعى للتعاقد مع لوكا بيليجريني ظهير روما، وعلى الجانب الآخر يهتم الذئاب بضم ليوناردو سبينازولا لاعب يوفي.

شبكة "سكاي" الإيطالية أكدت أن يوفنتوس تقدم بعرض قيمته 10 مليون يورو لضم بيلجريني لكن تم رفضه.

هيجوايين يقترب من الدوري الإيطالي، وإنتر في طريقه لضم لاعب جديد، إليكم أبرز اخبار الانتقالات مع #ميركاتو_جول pic.twitter.com/95FSkHUbVp — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

وهو ما دفع النادي للتضحية بإدخال لاعبه سبينازولا في صفقة تبادلية من أجل تسهيل الصفقة.

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الظهير الإيطالي عاد للبيانكونيري الموسم الماضي بعد فترتي إعارة، ولعب 12 مباراة فقط الموسم الماضي.

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ويأمل يوفنتوس في إرسال لاعبه إلى روما، من أجل الحصول على خدمات بيلجريني، والذي يعد من أبرز المواهب الدفاعية في أوروبا بمركز الظهير الأيسر.