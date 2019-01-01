يوفنتوس يعرض صفقة تبادلية للحصول على موهبة بنفيكا

يوفنتوس يخطط لضم نجم برتغالي جديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس بدأ تحركاته من أجل تدعيم صفوفه للموسم المقبل بنجمي بنفيكا جواو فيليكس وروبن دياش.

ولفت فيليكس الأنظار في مركز صانع الألعاب المهاجم رغم سنه الصغيرة، 19 عاماً، بينما دياش أصبح عنصراً أساسياً في خط الدفاع لفريقه ومنتخب البرتغال.

وقالت "لاستامبا" إن يوفنتوس اجتمع مع جورجي مينديش، وكيل اللاعبين الشهير، والذي يمثل فيليكس، من أجل التعرف على طلبات ناديه للتخلي عنه.

وأشارت الصحيفة أن بنفيكا لا يريد التخلي عن اللاعب الصيف المقبل، ولكن عرضاً في حدود خمسين مليون يورو قد يغير رأي النادي البرتغالي.

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وعلى الجانب الآخر، أشارت "توتوسبورت" أن يوفنتوس عرض على رئيس بنفيكا لويس فييرا صفقة تبادلية من أجل الحصول على خدمات دياس.

وكشفت الصحيفة أن يوفنتوس قدم عرضاً بانتقال لاعبه ماركو بياتسا بالإضافة لمبلغ مالي لبنفيكا مقابل الحصول على قلب الدفاع الشاب.

ويلعب يوفنتوس مساء الأحد المقبل في ضيافة وصيفه نابولي ضمن الدوري الإيطالي.