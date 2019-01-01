بعد جراحة الركبة .. يوفنتوس يطمئن جماهيره على حالة تشيزني

ويكشف موعد عودته من الجراحة

أعلن نادي يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، نجاح العملية التي خضع لها الحارس البولندي فويتشخ تشيزني، لإنهاء معاناته مع إصابته في الركبة.

وتحامل حارس روما وآرسنال السابق على نفسه، حتى مباراة البيانكونيري الأخيرة على مستوى الكالتشيو، والتي خسرها خارج القواعد أمام سامبدوريا بنتيجة 2-0، ليخضع بعدها لجراحة بالمنظار، لعمل ما وصفه بيان النادي "تنظيف المفاصل وتنظيم الغضروف الإنسي".

وبعث النادي رسالة مطمئنة للجماهير، مفادها أن صاحب الـ29 عاما، سيبدأ بأثر فوري عملية إعادة التأهيل، ليكون على أهبة الاستعداد للحاق بمعسكر إعداد السيدة العجوز للموسم الجديد.

لكن في المقابل، لن يكون حامي عرين عملاق الكرة الإيطالية متاحا لمعسكر منتخب بلاده المقبل، الذي يستعد من خلاله لمواجهة مقدونيا وإسرائيل يومي 7 و10 يونيو، في فترة التوقف الدولي التي بدأ الاستعداد من الآن.

حينما عبث بابلو أيمار ودييجو ميليتو بدفاعات ريال مدريد.. 🎩pic.twitter.com/MO7nlBTB5S — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 28, 2019

وجاء نص البيان الذي نشره موقع النادي على النحو الأتي "خضع فويتشخ تشيزني اليوم لجراحة بالمنظار في ركبته اليمنى على يد الدكتور كوجات في برشلونة، لعمل مسح على المفاصل وتنظيم الغضروف الإنسي. كانت عملية ناجحة تماما، وعلى الفور سيبدأ اللاعب عملية إعادة التأهيل".

وظهر تشيزني بألوان يوفنتوس في 41 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، أو بالأحرى في موسمه الأول بعيدا عن ظل الاخطبوط جيجي بوفون، وبوجه عام، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 18 مباراة.