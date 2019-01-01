يوفنتوس يطلب مدافع تشيلسي للموافقة على رحيل هيجواين

هيجواين يواجه يوفنتوس بقميص ميلان في السوبر الإيطالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إيطالية عن أن يوفنتوس طلب من تشيلسي الحصول على مدافعه إيمرسون بالمييري حتى يوافق على انتقال جونزالو هيجواين في الاتجاه الآخر.

ويلعب هيجواين مساء اليوم، الأربعاء، أمام يوفنتوس عندما يواجه الأخير ميلان في كأس السوبر الإيطالية في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت "لا ريبوبليكا" أن يوفنتوس يبحث عن ظهير أيسر لتعويض رحيل ليوناردو سبيناتزولا المحتمل إلى بولونيا في انتقالات يناير. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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ولا يشارك إيمرسون بشكل أساسي مع تشيلسي رغم أن الفريق دفع فيه بيناير الماضي ما يقارب 25 مليون يورو للتعاقد معه من روما.

وبحسب الصحيفة، فيوفنتوس طلب من تشيلسي إيمرسون ومبلغاً من المال مقابل انتقال هيجواين للندن، بينما سيحصل ميلان على تعويض يقارب تسعة ملايين عن انتقال لاعبه الحالي.

يذكر أن هيجواين انتقل الصيف الماضي إلى ميلان مقابل 18 مليوناً ثمناً لإعارته لموسم واحد، مع أحقية الشراء مقابل 36 مليوناً إضافيًا.