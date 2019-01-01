يوفنتوس يضع عينه على ألديرفايرلد

المدافع البلجيكي هدفاً للبيانكونيري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية رغبة يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع توبي ألديرفايرلد مدافع توتنهام هوتسبر الإنجليزي.

ويملك المدافع البلجيكي -30 عاماً- موسماً إضافياً في عقده عقب تفعيل هذا الخيار، لينتهي عقده الحالي في يونيو 2020.

ووفقاً لتقارير صحفية إنجليزية، فإن اللاعب يملك شرطاً جزائياً في عقده بقيمة 25 مليون جنيه استرليني.

وذكر كالتشيو ميركاتو ويب أن يوفنتوس يضع عينه على اللاعب خصوصاً بعد تراجع اهتمام مانشستر يونايتد باللاعب.

يذكر أن ألديرفايرلد غاب الموسم الماضي كثيراً بفعل الإصابات، إلا أنه هذا الموسم قد بدأ كل مباريات البريميرليج عدا واحدة.