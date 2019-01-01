يوفنتوس يضع شكرينيار كهدف رئيسي له في الصيف

البيانكونيري يدخل في منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد وبرشلونة

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي، الدخول في سباق التعاقد مع المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار الصيف القادم.

يوفي يعاني من مشكلة تقدم عمر مدافعيه، مما دفع إدارة النادي للتفكير في ضم عناصر شابة بهذا المركز.

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جيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وأندريا بارزالي، جميعهم تخطوا سن الثلاثين، مع صعوبة الاعتماد على أندريا روجاني.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أكد أن يوفنتوس وضع شكرينيار كهدف رئيسي له بخط الدفاع الفترة المقبلة.

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ويأتي ذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها صاحب الـ24 عاماً مع إنتر خلال الموسم الحالي.

البيانكونيري يواجه منافسة شرسة من بعض الفرق الأوروبية الكبرى، أبرزها مانشستر يونايتد وبرشلونة.

سعر شكرينيار قد يتخطى الـ50 مليون يورو، في حالة وافق إنتر على مبدأ التخلي عنه.