يوفنتوس يضع ديشان على رأس قائمة المرشحين لخلافة أليجري

المدرب الفرنسي سبق وأن لعب مع يوفنتوس وحقق دوري أبطال أوروبا

برز ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، كأحد المرشحين لخلافة ماسيميليانو أليجري لقيادة يوفنتوس الموسم القادم.

أليجري يبدو وأنه يقضي الأسابيع الأخيرة في يوفنتوس، نظراً للخلافات المستمرة مع بعض اللاعبين وإدارة النادي.

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إمكانية خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة ذهاب دور الـ16 أمام أتلتيكو مدريد، أحد أهم العوامل للرحيل المتوقع للمدرب الإيطالي.

شبكة "فوكس سبورتس" أكدت أن إدارة يوفي تفكر في ديشان، بل يعتبر هو البديل الأقرب لتولي المهمة.

ديشان سبق وأن لعب ليوفنتوس من قبل، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا في 1996.

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صاحب الـ50 عاماً يمتلك العديد من الإنجازات في رصيده، أهمها الفوز بكأس العالم مع فرنسا العام الماضي.

وحاز أيضاً على لقب الدوري الفرنسي مع مارسيليا في 2010 قبل انتقاله في وقت لاحق للديوك.

وفي حالة فشل المفاوضات مع ديشان، قد يلجأ يوفي إلى مدربه الأسبق أنطونيو كونتي، حيث لم يعمل بأي نادي منذ رحيله عن تشيلسي.