يوفنتوس يضطر لتغيير خطته بمواجهة أتلتيكو مدريد

الغيابات تؤثر بشكل كبير من خطط المدرب ماسيميليانو أليجري

يفكر ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، في إمكانية اللعب بـ3 مدافعين أمام أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس خسر الذهاب على ملعب أتلتيكو بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الـ16 من الأبطال بأرض الفريق الإسباني.

الفريق الإيطالي في موقف صعب يحتاج خلاله تعويض هذه الهزيمة من أجل بلوغ دور الثمانية.

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أندريا بارزالي وضع يوفي بورطة كبيرة بعد إصابته في فوز الفريق على أودينيزي 4/1 مساء أمس الجمعة.

ووفقاً لما أكده أليجري بعد المباراة فمن غير المتوقع ظهور بارزالي ضد أتلتيكو، وكذلك ماتيا دي تشيليو المصاب هو الآخر.

"فان دايك يلعب في ليفربول وأريد أن أتعلم من خبرته وأتمكن من اللعب بجانبه"

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أليكس ساندرو لاعب آخر سيغيب في الإياب نظراً لتعرضه للإيقاف، مما يجعل خيارات أليجري محدودة.

تقارير إيطالية أشارت إلى أن أليجري قد يعتمد على الثنائي ليوناردو سبينازولا وجواو كانسيلو كأظهرة وسط ومن خلفهم 3 مدافعين.

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الأمر الذي يزيد من أزمات يوفنتوس قبل المواجهة الشرسة، والتي قد يتحدد من خلالها مستقبل أليجري مع النادي الإيطالي.

يذكر أن يوفنتوس أراح الثلاثي كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا وماريو مانزوكيتش لضمان مشاركتهم ضد اتلتيكو.