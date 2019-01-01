يوفنتوس يصدر بياناً رسمياً حول إصابة رونالدو

الإصابة طفيفة ولكن هل يشارك أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا؟

أصدر نادي يوفنتوس الإيطالي، بياناً رسمياً حول إصابة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومدة غيابه عن المباريات.

رونالدو انضم لضحايا فترة التوقف الدولي، بعد تعرضه للإصابة في مباراة البرتغال وصربيا بتصفيات يورو 2020.

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بيان يوفي جاء فيه:"بعد خروجه من مواجهة صربيا بعد 30 دقيقة فقط، تم إجراء بعض الفحوصات على رونالدو".

وأضاف:"الفريق الطبي أكد أن اللاعب يعاني من إصابة طفيفة في فخذه الأيمن".

وتابع البيان:"سيتم مراقبة حالته خلال الأيام القليلة القادمة لتحديد موعد عودته للملاعب مرة أخرى".

ووفقاً لتقارير صحفية فإن الفريق الطبي ليوفنتوس، يتواصل مع نظيره بمنتخب البرتغال في لشبونة بشكل مستمر لمتابعة الحالة.

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مهاجم يوفنتوس قرر البقاء بلشبونة لحين إتمام بعض الفحوصات، على أن يعود لتورينو غداً الأربعاء.

ومن المقرر أن يجري رونالدو المزيد من الفحوصات بإيطاليا، وسط توقعات حول غيابه عن مباراة إمبولي القادمة بالدوري الإيطالي.

ويأتي الهدف الأهم للبرتغالي هو التواجد مع يوفنتوس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 إبريل القادم، حيث من المتوقع ظهور رونالدو لعدم خطورة إصابته.