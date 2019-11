يوفنتوس يصبح خامس أكثر الفرق تهديفاً بتاريخ دوري الأبطال

واصل نادي يوفنتوس الإيطالي، سجله التهديفي المميز بدوري أبطال أوروبا، خلال مواجهته مع لوكوموتيف موسكو، بالجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة.

يوفي نجح في خطف الهدف الأول بالمواجهة المقامة خارج ملعبه، عن طريق لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي بالدقيقة الرابعة.

الهدف يعتبر هو رقم 300 ليوفنتوس بتاريخ الأبطال، ليضعه في المركز الخامس ضمن الفرق الأكثر تهديفاً بالمسابقة.

ويأتي ريال مدريد في المركز الأول بـ554 هدف، برشلونة 506، بايرن ميونخ 470 ومانشستر يونايتد في المركز الرابع بـ373 هدف.

وأما بالنسبة لرامسي فيعتبر هو أول لاعب بريطاني يسجل هدفاً ليوفنتوس بتاريخ دوري الأبطال.

