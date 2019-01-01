يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات نجم توتنهام

نادي يوفنتوس الإيطالي يريد الحصول على خدمات اللاعب الدنماركي كريستيان إيريكسن من صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن فريق يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات اللاعب الدنماركي كريستيان إيريكسن من صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "كالتشيو ميركاتو" والتي أكدت أن اللاعب الدنماركي أصبح ضمن الأهداف الهامة ليوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان يوفنتوس يسعى لاستعادة خدمات النجم الفرنسي الدولي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية أيضًا أكدت الأنباء التي نشرتها "كالتشيو ميركاتو"، حيث أكدا أن يوفنتوس يسعى للتدعيم بلاعب كبير في منتصف الملعب.

وضم فريق يوفوتوس بالفعل كل من آرون رامزي قادمًا من أرسنال الإنجليزي كما نجح في الحصول على خدمات أدريان رابيو بشكل مجاني من باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن اللاعب لديه عقد ساري رفقة توتنهام هوتسبير ولن ينتهي سوى بنهاية الموسم الجديد، أي أن السبيرز قد يسمحوا له بالرحيل للاستفادة منه ماديًا.