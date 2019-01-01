يوفنتوس يستعيد كيليني قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

من سيتولى قيادة هذا الدفاع في الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

استعاد يوفنتوس مدافعه المخضرم جورجيو كيليني، حيث شارك الأخير في التدريبات اليوم السبت.

جاء ذلك بعد غياب المدافع الإيطالي -34 عاماً- عن الجولة التحضيرية في آسيا بسبب الإصابة.

وأكد يوفنتوس في بيان رسمي أن كيليني بدأ العمل رفقة زملائه في التدريبات الجماعية كما جرت العادة، لتعود الأمور إلى طبيعتها.

وحال التأكد من اكتمال لياقته في الوقت المناسب، سيكون متاحاً لبدء المباراة الأخيرة في كأس الأبطال الدولية ضد أتلتيكو مدريد، والتي ستقام في السويد.

يذكر أن يوفي بات تحت قيادة جديدة للمدرب ماوريتسيو ساري هذا الموسم، وينافس كيليني كواحد من خمسة مدافعين في صفوف اليوفي، رفقة ليوناردو بونوتشي ودانيلي روجاني وميري ديميرال وماتيس دي ليخت.