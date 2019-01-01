يوفنتوس يستعد للاحتفال بمباراته رقم 200 على ملعبه الجديد

مواجهة اودينيزي ستكون المباراة رقم 200 ليوفنتوس على ملعبه الجديد

فيسبوك تويتر محمد عماد

يستضيف فريق يوفنتوس مساء الجمعة نظيره أودينيزي في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وستكون هذه هي المباراة الرسمية رقم 200 للبيانكونيري على ملعبه أليانز ستاديوم، الذي افتتح يوم الحادي عشر من سبتمبر عام 2011 بانتصار برباعية مقابل هدف على بارما، في موسم كان الأول في آخر 7 تتويجات متتالية ليوفنتوس بالسكوديتو.

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منذ هذا اليوم خاض البيانكونيري 199 مباراة على ملعبه، فاز في 158 وتعادل في 32 وخسر في تسع مباريات، مما يعني أن نسبة فوز يوفنتوس على ملعبه 79.4%، ونسبة الخسارة 4.6%.

عدد مباريات يوفنتوس التي خسرها على ملعبه الجديد بالدوري هي خمس مباريات فقط، أمام إنتر ميلان في 2012، سامبدوريا 2013، أودينيزي 2015، لاتسيو 2017 ونابولي 2018.

المباراة الوحيدة التي خسرها يوفنتوس على ملعبه الجديد في كأس إيطاليا كانت أمام فيورنتينا عام 2015.

أما في دوري أبطال أوروبا، فخسر يوفنتوس ثلاث مباريات على ملعبه، أمام بايرن ميونيخ عام 2013 وأمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد عام 2018.