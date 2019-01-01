يوفنتوس يرفض عودة هيجواين واللاعب يواجه صعاب البريميرليج

يوفنتوس يرفض استعادة النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين المعار لصفوف تشيلسي في الصيف المقبل مع نهاية الموسم الجاري ونهاية عقده بالبلوز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يرفض نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل قاطع استعادة اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم الفريق الذي أعير مرتين هذا الموسم الأولى كانت لميلان والثانية لتشيلسي.

يأتي هذا في ظل اقتناع النادي بعدم حاجته لخدمات النجم السابق لفريق نابولي والذي انضم لصفوف يوفنتوس مقابل الشرط الجزائي في عقده مع البارتينوبي.

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وكان المدير الفني لفريق تشيلسي ماوريزيو ساري قد أكد في تصريحات سابقة أن فريقه لن يضع في اعتباره ضم هيجواين بشكل نهائي إلا في حالة تقديمه مستويات مناسبة لطموحات الفريق.

وانضم هيجواين لصفوف تشيلسي خلال يناير الماضي قادمًا من صفوف ميلان عقب إنهاء يوفنتوس لفترة الإعارة ليسجل ثلاثة أهداف رفقة الفريق حتى الآن".

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ويمر هيجواين بفترة صعبة للغاية في مسيرته الكروية حيث لم يتم استدعائه لمنتخب الأرجنتين منذ فترة طويلة للغاية ولم يستدعى للمعسكر الأخير في إسبانيا.

جدير بالذكر أن فريق تشيلسي حتى ولو أراد ضم هيجواين بشكل نهائي سيعاني من عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنعه من التعاقدات لفترتي انتقالات.