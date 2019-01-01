يوفنتوس يرفض عرض ميلان لضم مويس كين

يوفنتوس يرفض التخلي عن اللاعب الشاب مويس كين لصالح ميلان ولو على سبيل الإعارة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم ان نادي يوفنتوس قد رفض عرضَا من نظيره ميلان من أجل الحصول على خدمات اللاعب مويس كين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "كالتشيو ميركاتو" والتي أكدت أن العرض كان عبارة عن اعارة لمدة ستة أشهر.

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وذكرت الصحيفة أن المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي والمدير الفني ليوفنتوس ماسميليانو أليجري قد اتفقا على أهمية بقاء اللاعب الشاب في صفوف البيانكونيري.

وأراد ميلان حل مشاكل هجومه بضم لاعبًا جديدًا من صفوف يوفنتوس على سبيل الإعارة، مع وجود إمكانية شراءه نهائيًا بنهاية الموسم.

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ويعمل يوفنتوس حاليًا على التأكد من الإبقاء على خدمات اللاعب في صفوف البيانكونيري، حيث دخل في مفاوضات مع وكيله مينو رايولا للتوقيع على عقودًا جديدة.

ولا تمانع إدارة البيانكونيري فكرة اخراج اللاعب في فترة اعارة بالمستقبل القريب، الا أنها تسعى لتأمين بقاءه مع الفريق بعقد جديد أولًا.