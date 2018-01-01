يوفنتوس يرصد 15 مليون يورو من أجل جوهرة البرتغال

تريكانو على رادار يوفنتوس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نادي يوفنتوس رصدت مبلغًا يقدر بحوالي 15 مليون يورو من أجل استقطاب اللاعب البرتغالي الشاب تريكانو. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان تريكانو قد فاز بجائزة الحذاء الذهبي لكأس الأمم الأوروبية اللشباب الأخيرة، ومنذ ذلك الحين، أصبح مطمعًا للعديد من الأندية الكبرى.

وينشط صاحب الـ 19 عامًا في نادي سبورتينج براجا البرتغالي، النادي الذي تلقى عدة عروض من أجل ضم اللاعب ولكنها كانت جميعًا أقل من التوقعات.

وخلال الأيام الماضية، تواصلت إدارة يوفنتوس بشكل جدي مع إدارة النادي البرتغالي، حيث أبلغتها أنها رصدت حوالي 15 مليون يورو من أجل ضم تريكانو في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويلعب تريكانو كجناح أيمن، ويمكن أن يلعب في العمق كمهاجم وهمي، هو شبيه بباولو ديبالا وكذلك بيرنارديسكي لاعبي اليوفي، وهذا هو الأسلوب الذي يحبه أليجري بالنسبة لأجنحته.

يذكر أن يوفنتوس قد دخل في مفاوضات حقيقية مع النادي البرتغالي، ومن المتوقع أن تتم الصفقة خلال الأيام المقبلة، ليقطع يوفنتوس الطريق على غريمه إنتر ميلان الذي كان يرغب في التعاقد مع اللاعب هو الآخر.