يوفنتوس يرسم ملامح خطة الانقضاض على هدف ريال مدريد الشتوي

يوفنتوس يستخدم ورقة رابحة لحسم الصفقة قبل ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن خطة إدارة يوفنتوس لخطف متوسط ميدان توتنهام كريستيان إريكسن في فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة، قبل أن يضع القلم على عقد ارتباطه بريال مدريد.

ومنذ فترة، تتحدث الصحف الإسبانية عن اقتراب النادي الملكي من الحصول على توقيع الدولي الدنماركي، وذلك مقابل رسوم لن تزيد بأي حال من الأحوال عن 30 مليون يورو، نظرًا لاقتراب عقد اللاعب من الانتهاء مع ناديه اللندني.

لكن في الساعات القليلة الماضية، ادعى موقع " Le10sport" الفرنسي، أن عملاق كرة القدم الإيطالية رسم بالفعل خطة مبدئية لتغيير مسار صاحب الـ27 عامًا من "سانتياجو بيرنابيو" إلى ملعب "يوفنتوس آرينا".

وبحسب المصدر، فإن إدارة البيانكونيري تنوي إغراء رئيس السبيرس دانيال ليفي بصفقة تبادلية، بموجبها ينتقل لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو إلى الجزء الأبيض من شمال لندن، مقابل التوقيع مع إريكسن بدلاً من بيعه للميرينجي.

وأرجع الموقع سبب تفريط اليوفي في رابيو، للتخلص من صداع اعتراض صاحب الـ24 عامًا من كثرة جلوسه على مقاعد البدلاء، فضلاً عن تركيز المدرب ماوريسيو ساري على الرباعي بليز ماتويدي، سامي خضيرة، ميراليم بيانيتش وآرون رامسي.

كان يمتلك قدمًا لا تُخطئ المرمى 💥🥅

لكنه قضى على نفسه بنفسه 🤦‍♂️ pic.twitter.com/lTDzfAzciR — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 14, 2019

وفي الختام، أكد التقرير أن اليوفي سيعجل بفتح باب المفاوضات مع دانيال ليفي، على أمل إقناعه بتمرير الصفقة في الشتاء، لاعتقاد المسؤولين بأن المهمة ستكون شبه مستحيلة بعد انتهاء عقد اللاعب، على اعتبار أنه بنسبة كبيرة سيفضل الانتقال لريال مدريد بموجب قانون بوسمان على أي نادٍ آخر.