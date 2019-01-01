يوفنتوس يراقب جوهرة فولهام

يوفنتوس يقترب من التعاقد مع سيسينيون نجم فولهام الإنجليزي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أفادت عدة تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس قد بدأ بالفعل خطته من أجل تعزيز صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفتي لاجازيتا ديلو سبورت وسبورتا إيطاليا أن يوفنتوس سيجري أكثر من صفقة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن يوفنتوس قد بدأ بالفعل في مراقبة نجم نادي فولهام الإنجليزي ريان سيسينيون تمهيدًا للتفاوض معه.

ويحتل فولهام المركز التاسع عشر على سلم الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أي أنه ضمن الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

وسيضطر هذا الأمر فولهام إلى البحص عن عروض لعدد من لاعبيه الذين تعاقد معهم بعد صعوده للبريميرليج الموسم الماضي وأيضًا نجومه الشباب.

ويعتبر ريان سيسنيون أحد أهم أفراد هذه القائمة، وظهر العديد من المهتمين بخدماته مؤخرًا، ولكن يوفنتوس كان هو أكثرهم جدية حتى الآن.

رسالة إلى محمد صلاح.. حتى لا تخسر كل شيء

يذكر أن يوفنتوس يبحث عن تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد وذلك بعد خروجه من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.