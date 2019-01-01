يوفنتوس يدرس خيارات الإبقاء على لاعبه البرازيلي الجديد

نادي يوفنتوس الإيطالي يبحث خيارات الاستفادة من لاعبه الجديد ويلزي القادم من البرازيل في ظل اكتمال قائمته.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي يوفنتوس يبحث في الوقت الحالي كافة خياراته فيما يتعلق باللاعب البرازيلي الشاب ويلزي الذي انضم لصفوف الفريق مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" المقربة من نادي يوفنتوس، والتي أكدت أن خيار بقاء اللاعب للموسم القادم في الفريق الأول سيكون صعبًا للغاية.

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وذكرت الصحيفة أن النادي يفكر في تسجيل اللاعب البرازيلي الشاب مع الفريق الرديف بشكل مؤقت لحين إيجاد حل ليشركه مع الفريق الأول في أقرب وقت.

وكان اللاعب قد انضم بشكل مجاني قادمًا من فريق فلامنجو البرازيلي، عن طريق وكيله الشهير مينو رايولا الذي يملك علاقات طيبة مع يوفنتوس.

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ويعد خيار إعارة اللاعب متاحًا بالنسبة لنادي يوفنتوس في الوقت الحالي، في ظل رغبة نادي ساسولو في الحصول على خدماته في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن اللاعب يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، ويتخذ من نجم برشلونة ويوفنتوس السابق وباريس سان جيرمان الحالي دانييل ألفيس مثلًا أعلى له.