يوفنتوس يدرس التعاقد مع مدافع بنفيكا

الشرط الجزائي في عقده يصل إلى 60 مليون يورو

يدرس نادي يوفنتوس الإيطالي، فكرة التعاقد معع روبن دياز لاعب نادي بنفيكا البرتغالي الصيف القادم.

دياز يقدم مستويات رائعة مع بنفيكا هذا الموسم، وجذب أنظار عدد من أندية أوروبا، أبرزهم مانشستر يونايتد، أتلتيكو مدريد وليفربول.

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صاحب الـ21 عاماً لديه شرطاً جزائياً في عقده مع بنفيكا بـ60 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يريد اقتناص الصفقة لتعزيز خياراته الدفاعية للموسم المقبل.

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وأوضحت أن اللاعب يعتبر من ضمن الأهداف الرئيسية لإدارة السيدة العجوز، ولكن هناك خيارات أخرى لها أولوية عنه.

جدير بالذكر أن البرتغالي الشاب شارك في 53 مباراة مع بنفيكا هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف بكل البطولات.