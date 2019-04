يوفنتوس يخوض مواجهة سبال بالتشكيلة الأصغر منذ 20 عامًا

ضرب نادي يوفنتوس اليوم رقمًا لم يقترب له طوال حوالي 21 عام سابقة بعد أن بدأ مباراته أمام سبال في الدوري الإيطالي بتشكيلة مكونة من الشباب.

جاء هذا ليكون معدل أعمار فريق يوفنتوس في مباراة اليوم هو 25 عامًا و112 يوم وهي الأصغر في تاريخ يوفنتوس منذ فترة طويلة للغاية.

25y, 114d - have a starting XI with an average age of 25 years and 114 days, the lowest in for the Bianconeri since October 1998 (vs Vicenza, 24 years and 340 days). Youth. #SPALJuve