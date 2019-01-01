يوفنتوس يخوض مواجهة سبال بالتشكيلة الأصغر منذ 20 عامًا

يوفنتوس بدأ مواجهة فريق سبالي في الدوري الإيطالي بالتشكيلة الأصغر عمرًا خلال 20 عامًا ماضية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ضرب نادي يوفنتوس اليوم رقمًا لم يقترب له طوال حوالي 21 عام سابقة بعد أن بدأ مباراته أمام سبال في الدوري الإيطالي بتشكيلة مكونة من الشباب.

جاء هذا ليكون معدل أعمار فريق يوفنتوس في مباراة اليوم هو 25 عامًا و112 يوم وهي الأصغر في تاريخ يوفنتوس منذ فترة طويلة للغاية.

25y, 114d - have a starting XI with an average age of 25 years and 114 days, the lowest in for the Bianconeri since October 1998 (vs Vicenza, 24 years and 340 days). Youth. #SPALJuve — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 13, 2019

وكانت أصغر تشكيلة سابقة خاض بها يوفنتوس مباراة في الدوري الإيطالي تعود لعام 1998، تحديدًا في شهر أكتوبر عندما واجه فريق فينشينزا بمعدل أعمال 24 عامًا و340 يومًا.

وجاءت تشكيلة يوفنتوس في مباراة اليوم كالتالي:

ماتيا بيرين، سبينازولا، جوزي، بارزالي، دي تشيلو، كاستانوس، بينتانكور، كوادرادو، كانسيلو، مويس كين، وديبالا.

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ويحتاج فريق يوفنتوس للتعادل فقط خلال تلك المباراة من أجل حسم لقب الدوري الإيطالي الثامن على التوالي بشكل رسمي، بعد أن قدم موسمًا تاريخيًا.

جدير بالذكر أن فريق على موعد صعب أمام أياكس في إياب دور الـ 8 من دوري بطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل على ملعبه ووسط جماهيره، وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله في هولندا.