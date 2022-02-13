يوفنتوس يخطف تعادلًا مثيرًا من أتالانتا في ليلة اعتلاء ميلان صدارة الدوري الإيطالي

اقتنص يوفنتوس نقطة ثمينة من أتالانتا بالتعادل بهدف لمثله، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي، بملعب جيويس.

وتقدم أتالانتا عبر روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 76، قبل أن ينجح دانيلو في إدراك التعادل باللحظات الأخيرة بعد تمريرة باولو ديبالا.

وتزامن تعادل يوفنتوس مع فوز حققه ميلان عصر اليوم أمام سامبدوريا بهدف نظيف من توقيع رافاييل لياو بملعب سان سيرو.

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من جهة أخرى، واصل جوزيه مورينيو التقهقر مع روما، وخطف تعادلًا بشق الأنفس مع ساسوولو بهدفين لكل فريق.

تعادل يوفنتوس رفع رصيده إلى النقطة 46 في المركز الرابع، فيما ظلّ أتالانتا في المركز الخامس برصيد 44 نقطة.

من جهة ميلان، وصل الروسونيري إلى صدارة الترتيب برصيد 55 باستغلال تعثر إنتر بالأمس بالتعادل مع نابولي، وبمباراة أكثر عن النيراتزوري.

أما روما مع مورينيو، فوصل إلى النقطة الأربعين في المركز السابع، ويبتعد هكذا بست نقاط كاملة عن المربع الذهبي.