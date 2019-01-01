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يوفنتوس يخطط للحفاظ على ماندجوكيتش حتى عام 2022

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المهاجم الدولي الكرواتي يقترب من التجديد للبيانكونيري بعد لمدة أربع سنوات

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

ذكرت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية، أن إدارة نادي يوفنتوس عرضت على المهاجم ماريو ماندجوكيتش تجديد عقده مع الفريق حتى يونيو من عام 2022.

ويأمل اللاعب الدولي الكرواتي البقاء في صفوف فريق السيدة العجوز لنهاية مسيرته في عالم كرة القدم.

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واستطاع اللاعب البالغ من العُمر 32 عامًا أن يحرز هذا الموسم تسعة أهداف في 21 مباراة حتى الآن.

يشار إلى أن العقد الحالي لماندجوكيتش من المقرر أن ينتهي في يونيو من عام 2020.

يذكر أن ماندجوكيتش كان قد انضم لصفوف يوفنتوس قادمًا من أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية من عام 2015، في صفقة قدرت بـ 21 مليون يورو.

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