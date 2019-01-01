يوفنتوس يخطط للتعاقد مع أومتيتي

أيام أومتيتي في برشلونة قد تكون معدودة

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مستغلًا ابتعاد اللاعب عن المشاركة أساسيًا.

أومتيتي جدد عقده مع برشلونة قبل كأس العالم حتى 2023 مع زيادة راتبه بعد تألقه في موسمين رفقة النادي الكتالوني.

وقالت "راي سبورت" الإيطالية أنّ يوفنتوس على استعداد لدفع 80 مليون يورو لأجل التعاقد مع المدافع الفرنسي في إطار محاولات بطل الدوري الإيطالي لتعزيز الخط الخلفي.

"الجميع يتحدث عن أن الفوز بالدوري سهل لأنهم لا يفوزون" 🤦‍♂️



⚪️⚫️ أليجري ينتقد الجميع 👇 pic.twitter.com/sXZx7AFRtn — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 14, 2019

وكان أندريا بارزالي، مدافع يوفنتوس، قد أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، كما تخلى البيانكونيري عن خدمات مهدي بن عطية في يناير الماضي.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تؤكد اهتمام يوفنتوس بضم رافائيل فاران من ريال مدريد بجانب مفاوضات مع ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس الهولندي.

أومتيتي تعرض لإصابة في بداية الموسم الجاري ولم يشارك مع الفريق سوى في 11 مباراة خلال الموسم الجاري.