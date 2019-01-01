يوفنتوس يخطط لخطف نجم توتنهام

كريستيان إريكسن على رادار السبيرز

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن اللاعب الدنماركي كريستيان أريكسن على رادار فريق يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب إريكسن في صفوف السبيرز منذ عام 2013 قادمًا من فريق أياكس أمستردام.

إريكسن يقترب من الرحيل عن توتنهام

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب البالغ من العُمر 27 عامًا مع السبيرز بنهاية الموسم المقبل، لذلك قد تسعى إدارة النادي اللندني للاستفادة من بيع اللاعب ماديًا في ميركاتو الصيف المقبل بدلًا من مغادرة الفريق دون مقابل في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده.

ويمثل إريكسن منتخب الدنمارك منذ عام 2010 حتى الآن، ولكن شائعات طاردت اللاعب في الفترة الأخيرة تفيد بأنه يعاني من مرض مزمن بالمعدة، وهو ما نفاه بعد ذلك اللاعب ووكيله وإداراتي توتنهام هوتسبر ومنتخب الدنمارك.

وكان توتنهام قد حدد سعر إريكسن في السابق بـ 200 مليون جنيه استرليني.