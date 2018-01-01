يوفنتوس يحقق رقمين تاريخيين بانتصاره في ديربي تورينو

يوفنتوس يواصل تحطيم الأرقام القياسية في إيطاليا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حطم يوفنتوس رقمين قياسيين بانتصاره ليلة السبت على مضيفه تورينو في الديربي بهدف مقابل لا شيء، واستمر بذلك في تحطيمه للأرقام القياسية خلال هذا الموسم. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وكان تورينو قد استضاف يوفنتوس في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

وحقق يوفنتوس انتصارًا بهدف للا شي، وسجل هدف السيدة العجوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد عرقلة الحارس لماريو ماندزوكيتش.

وكان يوفنتوس قد حطم رقمًا قياسيًا بتحقيقه 8 انتصارات على التوالي منذ التعادل الأخير أمام كالياري، في رقم لم يسبق وأن حدث في تاريخ الكالتشيو الحديث.

ولم يكن ها هو الرقم الوحيد ليوفنتوس ليلة الديربي، حيث أنه وصل إلى معدل 15 فوزًا وتعادل وحيد من أصل 16 مباراة لعبها منذ بداية الدوري، وهو رقم لم يتحقق في التاريخ سوى 3 مرات فقط، بدأها توتنهام عام 1961، ثم برشلونة في موسم 2013، وأخيرًا مانشستر سيتي موسم 2018.

يذكر أن يوفنتوس قد رفع رصيده من النقاط إلى النقطة 46 في صدارة الترتيب، وابتعد في المنافسة أكثر عن أقرب ملاحقيه نابولي وإنتر.