يوفنتوس يحسم مستقبل سامي خضيرة الموسم المقبل

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري، اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة، بعد الشائعات الأخيرة التي ربطت اسمه بأكثر من نادٍ إنجليزي.

واقترن اسم بطل العالم 2014 بثنائي البريميرليج آرسنال وولفرهامبتون، لكن في نهاية المطاف، أغلق الميركاتو الصيفي في بلاد الضباب، دون أن يحدث أي تحرك رسمي.

ومساء اليوم الأحد، علمت شبكة "سكاي سبورتس" الناطقة بالإيطالية، من مصادرها الخاصة، أن مدرب تشيلسي السابق لا ينوي وضع النجم المدريدي السابق ضمن الستة المرشحين لمغادرة اليوفي قبل غلق سوق الانتقالات في جنة كرة القدم.

وقال المصدر، إن خضيرة البالغ من العمر 32 عامًا، استطاع أن يقنع ساري بقدراته، وذلك بالرغم من وجود صفقات جديدة في مركزه، مثل الويلزي آرون رامسي، القادم من آرسنال في صفقة انتقال حر، وأيضًا أدريان رابيو، القادم بنفس الطريقة، لكن من باريس سان جيرمان.

دفاع جديد للنادي الأحمر.. جديد للغاية، أبرز الملاحظات بشأنه وتأثيره على يونايتد 👌 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 11, 2019

الجدير بالذكر أن خضيرة يعتبر هو الآخر من عائلة صفقات اليوفي المجانية، عندما انضم للنادي عام 2015 بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، وخلال هذه الفترة لعب مع الفريق 126 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل كذلك 21 هدفًا، ورغم كثرة إصاباته، إلا أنه وقع عقدًا جديدًا مع النادي الصيف الماضي، بموجبه من المفترض أن يبقى في "يوفنتوس آرينا" حتى منتصف 2021.