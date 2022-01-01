يوفنتوس يحدد شرطه الوحيد للسماح لموراتا للانتقال إلى برشلونة

حدد نادي يوفنتوس الإيطالي شرطًا مهمًا من أجل الموافقة على رحيل ألفارو موراتا إلى برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت أنباء اهتمام برشلونة بضم مهاجم ريال وأتلتيكو مدريد السابق ويوفنتوس الحالي سيطرت على وسائل الإعلام كافة في الأيام الأخيرة.

برشلونة يرغب في التعاقد مع موراتا لتدعيم هجومه بطلب من تشافي هرنانديز، حيث يتواصل النادي مع يوفنتوس وأتلتيكو مدريد لحسم الصفقة إذ يلعب الإيطالي على سبيل الإعارة مع السيدة العجوز.

ما هو شرط يوفنتوس؟



كشف "فابريزيو رومانو"، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن نادي يوفنتوس أبدى موافقته على انتقال موراتا إلى برشلونة، وقرر ألا يفعل بند شراء المهاجم الإسباني من أتلتيكو مدريد، ولكن بشرط وهو ضم مهاجم جديد أولًا.

وكتب الإيطالي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يوفنتوس قرر بنسبة 100% أنهم لن يدفعوا 40 مليون يورو للتعاقد مع موراتا في الصيف".

وأضاف: "ولكن يوفنتوس لن يسمح لموراتا بالمغادرة إذا لم يجد النادي مهاجمًا جديدًا".

وأتم: "وبالنسبة للتعاقد مع ديباي مقابل السماح لموراتا بالانتقال إلى برشلونة، مرفوض بالنسبة ليوفنتوس".

كيف ستتم صفقة موراتا؟

صحيفة "أس" الإسبانية منذ يومين أكدت أن صفقة تعاقد برشلونة مع موراتا قد تتم بسلاسة، حيث أنّ النادي الكتالوني يمتلك ورقة رابحة في صالحه، تتمثل في بند إلزامية الشراء بقيمة 40 مليون يورو، الذي يجب على أتلتيكو مدريد دفعه في الصيف المقبل للحصول على خدمات أنطوان جريزمان بشكل دائم.

وهو نفس المبلغ (40 مليون يورو) الذي توصل أتلتيكو لاتفاق مع يوفنتوس للحصول عليها في نهاية الموسم إذا ما أراد "البيانكونيري" الاحتفاظ بخدمات موراتا.

لذلك يمكن أن يتم الأمر بكونها عملية تبادلية متوازنة، دون دفع أي أموال من الطرفين.

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