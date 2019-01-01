يوفنتوس يحتفي بزيارة رامسي الأولى لتورينو

قدم حساب نادي يوفنتوس عبر منصته على "تويتر"، تحية خاصة للوافد الجديد آرون رامسي، بعد زيارته الرسمية الأولى في العلن، لوضع اللمسات الأخيرة على عقد ارتباطه بالبيانكونيري بموجب قانون "بوسمان".

وجاءت تغريدة حساب السيدة العجوز، لتؤكد صحة ما ذكره تقرير Goal، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن زيارة الدولي الويلزي لملعب "يوفنتوس آرينا"، منها لتوقيع العقود الأخيرة، وأيضا مشاركة الزملاء الجدد فرحة الاحتفال بالاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي.

ووصفت تغريدة اليوفي زيارة أول صفقات الموسم الجديد، بالمفاجأة، مع العبارة الشهيرة "مرحبا"، مرفقة بصورته أمام النادي ورموز لوجه سعيد وآخر يصفق، لتأتي المفاجأة في ردود الأفعال من حساب رسمي تابع لنادي آرسنال، الذي تفاعل بصورة لشخص يبكي، تعبيرا عن حزن المدفعجية بخسارة لاعبهم البريطاني.

ومن المقرر أن يسافر رامسي مع لاعبي آرسنال في رحلة "باكو" لدعم رفاقه في مباراتهم الأهم هذا الموسم، ضد الجار العدو تشيلسي، المقرر لها في الـ29 من الشهر الجاري، لتحديد هوية بطل اليوربا ليج.

وكانت جماهير آرسنال قد أحسنت وداع رامسي في مباراة الفريق الأخيرة على ملعب "الإمارات" ضد برايتون، لتنتهي رحلته مع المدفعجية بعد 11 عاما قضاها بين جدران النادي منذ خطفه من كارديف سيتي قبل مانشستر يونايتد عام 2008.

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📊 بياتيك سجّل هدفًا لفريقه أمام فروزينوني اليوم ليصبح ثامن لاعب بالدوريات الأوروبية الكبرى يُسجل أكثر من 30 هدفًا بجميع المسابقات هذا الموسم

وأول لاعب من الدوري الإيطالي يُسجل أكثر 30 بجميع المسابقات هذا الموسم أيضًا pic.twitter.com/3n9HbeghhZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019

ومنذ ذلك الحين، ظهر صاحب الـ28 عاما بألوان أصحاب الجزء الأحمر من شمال لندن في 369 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 64 هدفا، معظمها كانت تأتي بالتزامن مع موت مشاهير الكرة الأرضية.