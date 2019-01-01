يوفنتوس يحاول استغلال أزمة ريال مدريد لضم راموس

هل ينضم راموس إلى كريستيانو رونالدو في يوفنتوس؟

يحاول نادي يوفنتوس الإيطالي استغلال أزمة سيرخيو راموس مع ريال مدريد لأجل التعاقد مع اللاعب خلال الصيف المقبل.

راموس دخل في خلاف مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بعد الخسارة من أياكس إلا أنّ التقارير الصحفية أكدت أنّ المشكلة تم حلها بين الطرفين.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ يوفنتوس يراقب موقف راموس في ريال مدريد خلال الفترة المقبلة لمحاولة التعاقد معه.

وأوضحت أنّه في حال تولى جوزيه مورينيو تدريب ريال مدريد فإن قائد الملكي لن يستطيع الاستمرار في ظل خلافاته المستمرة مع سبيشال وان.

الشغف وحده يكفي لدعم فريقك رغم كل الظروف 😍 pic.twitter.com/RfZrmbYE8j — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 9, 2019

ويبحث البيانكونيري عن التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا وهو ما دفع السيدة العجوز للتعاقد مع كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للتشامبيونزليج.

وارتبط مارسيلو بالرحيل إلى صفوف يوفنتوس إلا أنّ البرازيلي ألمح للبقاء بقوله إنّ ريال مدريد هو منزله.

جدير بالذكر أنّ التقرير الصحفية ترجح إقالة سانتياجو سولاري بعد مباراة ريال بلد الوليد من منصب المدير الفني.