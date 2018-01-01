يوفنتوس يجدد عقده مع أديداس حتى عام 2027

البيانكونيري يجدد ارتباطه مع الشركة الألمانية أديداس

فيسبوك تويتر محمد عماد

توصل نادي يوفنتوس الإيطالي إلى اتفاق جديد مع شركة أديداس الألمانية للأدوات الرياضية، لتعديل عقدها الذي كان من المقرر أن ينتهي عام 2021، لينتهي في عام 2027.

وكان البيانكونيري قد أنهى عقده مع الشركة الأمريكية نايكي، ليوقع عقد مع أديداس عام 2015.

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ومن المقرر أن يحصل فريق السيدة العجوز على مبلغ 408 مليون يورو في الموسم، باستثناء المكافئات والأرباح الإضافية.

كما سيحصل يوفنتوس أيضًا على مكافأة تقدر بـ 15 مليون يورو قبل نهاية العام الجاري.

يذكر أن أديداس هي رابع شركة للأدوات الرياضية ترعى يوفنتوس منذ ثمانينيات القرن الماضي، بعد كابا ولوتو نايكي.

يشار إلى أن يوفنتوس هو حامل لقب الكالتشيو منذ موسم 2011-2012، ولكنه لم يتوج بدوري أبطال أوروبا منذ موسم 1995-1996 مع المدير الفني الإيطالي الشهير "مارشيلو ليبي".