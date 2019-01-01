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يوفنتوس يتراجع عن خطة ضم أومتيتي خوفًا من الإصابة

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(C)Getty Images
تعرف على أزمة صامويل أومتيتي في برشلونة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي الانسحاب من صفقة التعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، خوفًا من تجدد إصابته في الركبة.

أومتيتي لم يتدرب مع المجموعة مساء أمس، الخميس، كما يعاني من إصابة منذ انطلاق بطولة كأس العالم.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ البيانكونيري كان في مفاوضات مع برشلونة لضم أومتيتي بعد خسارة مركزه الأساسي لصالح كليمون لونجليه.

وأوضحت أنّ إدارة يوفنتوس بدأت تشعر بالقلق بسبب شعور أومتيتي ببعض الآلام في الركبة مؤخًرا مما قد يجعل اللاعب يعاني في تورينو من كثرة الإصابات.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ برشلونة متمسك باستمرار أومتيتي ليكون هناك منافسة مع لونجليه وبيكيه بجانب إمكانية التعاقد مع ماتياس دي ليخت من أياكس الهولندي.

وبحسب التقارير الصحيفة فإن بطل الدوري الإيطالي لا يزال في مفاوضات للتعاقد مع دي ليخت.

وسجل دي ليخت هدف تأهل أياكس أمام يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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