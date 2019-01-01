يوفنتوس يتراجع عن خطة ضم أومتيتي خوفًا من الإصابة

تعرف على أزمة صامويل أومتيتي في برشلونة

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي الانسحاب من صفقة التعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، خوفًا من تجدد إصابته في الركبة.

أومتيتي لم يتدرب مع المجموعة مساء أمس، الخميس، كما يعاني من إصابة منذ انطلاق بطولة كأس العالم.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ البيانكونيري كان في مفاوضات مع برشلونة لضم أومتيتي بعد خسارة مركزه الأساسي لصالح كليمون لونجليه.

وأوضحت أنّ إدارة يوفنتوس بدأت تشعر بالقلق بسبب شعور أومتيتي ببعض الآلام في الركبة مؤخًرا مما قد يجعل اللاعب يعاني في تورينو من كثرة الإصابات.

اختبار - عزيمة - قوة - إرادة - نجاح



سون كان قريبًا من التوقف عن لعب كرة القدم بسبب أداء الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية🇰🇷



ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟

⭐️سون ساهم في فوز منتخب بلاده بدورة الألعاب الآسيوية، لينجو من الخدمة

⭐️سون ساهم في وصول توتنهام إلي نصف نهائي دوري الأبطال



👏👏 pic.twitter.com/AZ7FWr2LuE — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 19, 2019

وأشارت الصحيفة إلى أنّ برشلونة متمسك باستمرار أومتيتي ليكون هناك منافسة مع لونجليه وبيكيه بجانب إمكانية التعاقد مع ماتياس دي ليخت من أياكس الهولندي.

وبحسب التقارير الصحيفة فإن بطل الدوري الإيطالي لا يزال في مفاوضات للتعاقد مع دي ليخت.

وسجل دي ليخت هدف تأهل أياكس أمام يوفنتوس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.