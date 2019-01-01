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يوفنتوس يتحرك لضم هدف ريال مدريد

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Getty Images
يوفنتوس يتحرك لتأمين المستقبل
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية ألمانية أن يوفنتوس هو آخر الأندية المهتمة بالتعاقد مع الموهبة الألمانية يوليان براندت، لاعب باير ليفركوزن، الفترة المقبلة.

وجذب براندت، من مواليد 1996، أنظار عديد الأندية، وأشارت تقارير أنه من الأهداف المحتملة لريال مدريد وبايرن ميونخ. المزيد هنا.

وذكرت "بيلد" أن يوفنتوس على استعداد لدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 25 مليون يورو في عقد الجناح الألماني الصيف المقبل.

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وأكد التقرير أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفي، اتصل بالفعل بوالد اللاعب الذي يدير أعماله وقدم له عرضاً شخصياً براتب مرتفع.

ويملك براندت أرقام مميزة رغم سنه الصغيرة، إذ تخطى المائتي مواجهة مع ليفركوزن، كما مثل ألمانيا في 24 مباراة دولية.

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