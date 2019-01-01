يوفنتوس يتحرك لضم هدف ريال مدريد

يوفنتوس يتحرك لتأمين المستقبل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية ألمانية أن يوفنتوس هو آخر الأندية المهتمة بالتعاقد مع الموهبة الألمانية يوليان براندت، لاعب باير ليفركوزن، الفترة المقبلة.

وجذب براندت، من مواليد 1996، أنظار عديد الأندية، وأشارت تقارير أنه من الأهداف المحتملة لريال مدريد وبايرن ميونخ. المزيد هنا.

🇮🇹 يوفنتوس 🆚 أياكس 🇳🇱

🏟️ أمستردام أرينا

⏱️ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة



⭕️ أياكس يستقبل بطل إيطاليا في مهمة صعبة تمامًا كما في الدور السابق أمام الملكي

🔹 لكن شباب أياكس عليهم أن يتفائلوا لأن آخر فريق أقصى حامل اللقب قد وصل للمباراة النهائية -أتلتيكو ضد برشلونة-#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/6IB6PkkgKH — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

وذكرت "بيلد" أن يوفنتوس على استعداد لدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 25 مليون يورو في عقد الجناح الألماني الصيف المقبل.

كما فعل مع ريال مدريد - جمهور أياكس يحتفل أمام فندق يوفنتوس

وأكد التقرير أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفي، اتصل بالفعل بوالد اللاعب الذي يدير أعماله وقدم له عرضاً شخصياً براتب مرتفع.

ويملك براندت أرقام مميزة رغم سنه الصغيرة، إذ تخطى المائتي مواجهة مع ليفركوزن، كما مثل ألمانيا في 24 مباراة دولية.