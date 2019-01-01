يوفنتوس يتجاوز إنجاز ليون ويحقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق

يوفنتوس يصبح الفريق الأول في بطولات الدوريات الخمس الكبرى الذي يتوج بالدوري ثماني مرات على التوالي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أصبح فريق يوفنتوس هو أول فريق في بطولات الدوري الخمس الكبرى يتوج بالمسابقة المحلية ثماني مرات على التوالي.

وكان يوفنتوس قد حسم السكوديتو لصالحه بعد الفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف، ليتوج باللقب منذ الجولة الثالثة والثلاثين في أسرع تتويج في تاريخ الدوري الإيطالي.

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فوز البيانكونيري للموسم الثامن على التوالي لم يحققه أي فريق في بطولات الدوري الخمس الكبرى (إيطاليا، إسبانيا، إنجلترا، ألمانيا، فرنسا) من قبل، حيث أن فريق أولمبيك ليون كان صاحب الرقم القياسي بتتويجه بالدوري الفرنسي سبع مرات متتالية، قبل أن يحقق يوفنتوس اللقب ثماني مرات متتالية.

يشار إلى أن يوفنتوس لم يتوج بدوري أبطال أوروبا منذ عام 1996، وذلك رغم سيطرته المحلية على البطولات الإيطالية في آخر ثمانية أعوام.

وكان البيانكونيري قد ودع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على يد فريق أياكس أمستردام الهولندي من ربع النهائي.