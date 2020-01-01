يوفنتوس يخطط لتمديد عقد هيجواين

هل يبقى هيجواين في يوفنتوس ؟

يفكر نادي يوفنتوس الإيطالي تجديد عقد مهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين، في الفترة المقبلة، حسب ما أشارت العديد من التقارير الصحفية.

هيجواين عاد بداية هذا الموسم إلى فريق السيدة العجوز بعد قضائه نصف موسم رفقة تشيلسي الإنجليزي الموسم الماضي، في النصف الثاني من الموسم فيما كان في النصف الأول لاعباً لميلان.

وحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "فأن تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً سيعتمد تجديد عقده على شروط الأجور في النادي".

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وسيواصل الطرفان إيجاد حل بنهاية الموسم لمعرفة مستقبل الدبابة الأرجنتينية رفقة البيانكونيري، حيث تلقى اللاعب عدد من العروض للرحيل الصيف المقبل.

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هيجواين شارك هذا الموسم رفقة يوفنتوس في 34 مباراة في كل المسابقات بإجمالي 2150 دقيقة، سجل فيهم 8 أهداف وصنع 8 أخرين.

ويعتبر هيجواين هو المهاجم الأساسي لفريق يوفنتوس تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري، مما تسبب في رحيل المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.