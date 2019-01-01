يوفنتوس ونابولي أبرز المهتمين بضم تريبيير

نجم توتنهام محل اهتمام يوفنتوس ونابولي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن يوفنتوس ونابولي هما أبرز المهتمين بضم الظهير الأيمن الإنجليزي كيفين تريبيير من توتنهام هوتسبيرز.

وكان تريبيير قد لعب مع توتنهام دورًا هامًا في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم لأول مرة في تاريخ النادي.

وفي الوقت الذي لا يبدو فيه توتنهام مستعدًا لتجديد عقد ظهيره الأيمن، يبدو أن اللاعب بات في طريقه للرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

ووفقًا لعدة مصادر صحفية إيطالية، فإن نابولي يفكر جديًا في التعاقد مع اللاعب من أجل تعزيز مركز الظهير الأيمن الذي عانى فيه من عدة مشاكل في الموسمين الأخيرين.

ولا يعد نابولي هو الفريق الإيطالي الوحيد المهتم بخدمات اللاعب، حيث بات يوفنتوس أبرز المهتمين بعد تولي ماوريسيو ساري قيادته.

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يذكر أن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع عناصر جديدة من أجل إعداد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي منذ نحو ربع قرن.