يوفنتوس وباريس وبايرن وثنائي مدريد ينافسون برشلونة على دي ليخت

برشلونة لن يحصل على خدمات ماتياس دي ليخت بسهولة بعد ظهور خمسة منافسين على الخط مع النادي الكتالوني لضم موهبة دفاع أياكس الهولندي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن فريق برشلونة سيواجه منافسة كبيرة للغاية على خدمات المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت قائد فريق أياكس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن اللاعب يلقى متابعة أغلب كبار القارة الأوروبية خلال الفترة الماضية استعدادًا لضمه.

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وذكرت الصحيفة أن يوفنتوس يعد أكبر المتابعين له بعد برشلونة ليكون الخليفة المستقبلي لكل من بونوتشي وكيليني نجما دفاع البيانكونيري.

وأكدت كذلك أن باريس سان جيرمان سيحاول دخول الصفقة بكل قوة لديه من أجل الانتقام لخسارته صفقة ضم فرينكي دي يونج لاعب أياكس لبرشلونة أيضًا.

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بينما ذكرت أن بايرن ميونخ مستعد لكسر الرقم القياسي لأغلى صفقاته في التاريخ من أجل الحصول على خدمات اللاعب ليكون خطوة إصلاحية في دفاعاته التي تعاني.

وكشفت الصحيفة أيضًا أن ريال وأتلتيكو مدريد يتابعان اللاعب من أجل ضمه خاصة بعد الإقصاء المبكر لكل منهما من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.