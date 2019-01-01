يوفنتوس واثق في إتمام صفقة انضمام رابيو من باريس سان جيرمان

نادي يوفنتوس لديه ثقة كبيرة في الحصول على خدمات الدولي الفرنسي أدريان رابيو من صفوف باريس سان جيرمان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يملك نادي يوفنتوس الإيطالي حالة كبيرة من الثقة في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي أدريان رابيو نجم فريق باريس سان جيرمان العاصمي.

جاء هذا بحسب ما ذكر مصدر خاص بجول.كوم في يوفنتوس، حيث أكد أن اللاعب أصبح قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص البيانكونيري.

وقدم نادي يوفنتوس عرضًا قيمته 7 مليون يورو كراتب في الموسم الواحد للاعب فريق باريس سان جيرمان الذي أقترب تعاقده من الانتهاء.

ساري يُعلق ضاحكاً على إذا كان يوفنتوس سيسمح له بعد ارتداء بدلة: "أفضل ملابسي الاعتيادية الرياضية وليس الرسمية، لم نتحدث صراحة في الأمر، في مثل عمري المهم هو أن لا تخرج عارياً" 😅



(📸: @juventusfc) pic.twitter.com/dPyDnHkUHO — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

وسيحصل اللاعب على المزيد من الأموال فوق الراتب كنوع من المكافئات حال تحققت بعض الشروط في عقده المنتظر مع يوفنتوس.

وكان رابيو قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف برشلونة في الفترة الماضية، لكن خلافات فنية بين وكيلته التي هي والدته وإدارة برشلونة أفشلت المفاوضات.

جدير بالذكر أن عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الشهر الجاري، مما يعني أنه سينتقل ليوفنتوس بشكل مجاني.