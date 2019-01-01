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يوفنتوس واثق في إتمام صفقة انضمام رابيو من باريس سان جيرمان

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Getty Images
نادي يوفنتوس لديه ثقة كبيرة في الحصول على خدمات الدولي الفرنسي أدريان رابيو من صفوف باريس سان جيرمان.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

يملك نادي يوفنتوس الإيطالي حالة كبيرة من الثقة في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي أدريان رابيو نجم فريق باريس سان جيرمان العاصمي.

جاء هذا بحسب ما ذكر مصدر خاص بجول.كوم في يوفنتوس، حيث أكد أن اللاعب أصبح قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص البيانكونيري.

وقدم نادي يوفنتوس عرضًا قيمته 7 مليون يورو كراتب في الموسم الواحد للاعب فريق باريس سان جيرمان الذي أقترب تعاقده من الانتهاء.

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وسيحصل اللاعب على المزيد من الأموال فوق الراتب كنوع من المكافئات حال تحققت بعض الشروط في عقده المنتظر مع يوفنتوس.

وكان رابيو قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف برشلونة في الفترة الماضية، لكن خلافات فنية بين وكيلته التي هي والدته وإدارة برشلونة أفشلت المفاوضات.

جدير بالذكر أن عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الشهر الجاري، مما يعني أنه سينتقل ليوفنتوس بشكل مجاني.

 

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