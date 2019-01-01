يوفنتوس وإنتر على أعتاب العودة لطلب جوهرة فيورنتينا

الأمور ستتغير مع دخول الشتاء

ذكرت بعض الصحف الإيطالية أن يوفنتوس وإنتر بصدد العودة للضغط على إدارة نادي فيورنتينا من أجل الحصول على الشاب الموهوب فيديريكو كييزا في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.



وسعى متصدر السيري آ ووصيفه لإطلاق سراح صاحب الـ21 عامًا من الفيولا، إلا أن المحاولات باءت بالفشل لتمسك الإدارة ببقاء اللاعب مع النادي لأطول فترة ممكنة.

وتُفيد التقارير الواردة من داخل فيورنتينا، أن الإدارة قررت الاستماع للعروض التي ستقدم لكييزا في الشتاء، نظرًا للتراجع الحاد في مستواه، لشعور اللاعب بالحزن لمنعه من الانتقال إلى "يوفنتوس آرينا" أو "جوسيبي مياتزا".

وأشارت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، أن كييزا يشعر وكأنه يعيش في إقامة جبرية، فضلاً عن شعوره بعدم تقدير من قبل مجلس الإدارة، لتفادي ملف تمديد عقده براتب محسن، وهو ما ساهم في الهبوط الأخير في مستواه.

وأوضح نفس المصدر، أن إنتر سيكون على أتم الاستعداد للتقدم بعرض رسمي لنقله إلى الجزء الأسود والأزرق لمدينة ميلانو، لكن ليس مقابل 70 مليون يورو، كما كان يشترط الفيولا في الصيف.

ولفتت التقرير إلى أن يوفنتوس لن يكتفي بموقف المشاهد، بل سيزاحم إنتر على الصفقة، وذلك حال اضطر فيورنتينا للبيع في الشتاء أو بحد أقصى في الصيف القادم.

ويعتبر كييزا من أبناء أكاديمية الفيولا، وكان قد حصل على فرصة الظهور الأول مع الفريق قبل 4 مواسم، وخلال هذه الفترة تمكن من تسجيل 25 هدفًا من مشاركته في 126 مباراة في كل البطولات، ويُجيد كذلك اللعب في أكثر من 3 مراكز في الدفاع والوسط والهجوم.