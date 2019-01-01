يوفنتوس يكثف تحركاته لضم هالاند

من يضم الشاب النرويجي؟

أوضحت تقارير عن وجود تحركات مكثفة من قبل يوفنتوس للتعاقد مع إرلينج هالاند، مهاجم سالزبورج الشاب، بعد تألقه الكبير في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وكشفت التقارير الإعلامية في الأيام الأخيرة عن وجود بند في عقد هالاند يسمح له بالرحيل في يناير مقابل 30 مليون يورو.

وذكرت "كوريري" أن يوفنتوس عرض على اللاعب عقداً طويل الأمد مقابل ثلاثة مليون يورو موسمياً، بالإضافة لحوافز إضافية.

وأشارت الصحيفة أن البيانكونيري يريد تفعيل البند الخاص بشراء اللاعب في انتقالات يناير من أجل تدعيم خط هجومه، في ظل توجهه لبيع ماريو ماندجوكيتش.

وخرج الكرواتي من حسابات يوفنتوس، ولن يدخل القائمة الأوروبية، ولا يتم توجيه الدعوة له حتى للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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آخر التقارير تحدثت عن تفوق باير ليفركوزن في سباق ضم هالاند، متقدماً على مواطنه لايبزج وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.

ويتصدر هالاند قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بعدما هز الشباك في ثمان مناسبات في خمس مباريات.